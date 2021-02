live DIRETTA LIGUE 1 - Partite delle 21: botta e risposta tra Monaco e Nizza

DIJON-LIONE 0-1

1' - Partiti!

8' - Prova a rendersi pericoloso il Lione subito in questa prima parte di gara.

22' - GOL DEL LIONE! Arriva il vantaggio del Lione, a segno l'ex Milan Lucas Paqueta.

40' - Ci ha provato Sammaritano con la sfera che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

LENS-MARSIGLIA 1-2

1' - Partiti!

10' - Ci ha provato Payet, pallone di poco a lato.

17' - Perrin prova la conclusione, pallone alto.

27' - Clamoroso errore sotto porta da parte di Milik.

37' - GOL DEL MARSIGLIA! All'ennesima occasione arriva il vantaggio dell'OM con la conclusione di Thauvin.

47' - GOL DEL MARSIGLIA! Proprio allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio del Marsiglia, a segno Milik.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL LENS! Arriva il gol che accorcia le distanze da parte del Lens, ha segnato Socota.

53' - Ci ha provato nuovamente Sotoca, pallone a lato.

MONACO-NIZZA 2-1

1' - Partiti!

27' - Calcio di rigore per il Monaco!

28' - GOL DEL MONACO! Dagli undici metri si presenta Ben Yedder che non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL NIZZA! Arriva praticamente subito il pareggio del Nizza, a segno Lees Melou.

51' - GOL DEL MONACO! Nuovamente in vantaggio il Monaco, ancora Ben Yedder.

PSG-NIMES 2-0

1' - Partiti!

12' - Ci ha provato Kean, diverse occasioni per i parigini.

19' - GOL DEL PSG! Angel Di Maria porta in vantaggio la squadra di Pochettino approfittando di un errore della difesa del Nimes.

36' - GOL DEL PSG! Dopo Di Maria arriva anche il gol di Pablo Sarabia, raddoppio dei parigini.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

ST. ETIENNE-NANTES 1-1

1' - Partiti!

34' - Grande occasione per Camara.

36' - GOL DEL NANTES! In gol Kolo per il Nantes che si porta in vantaggio.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

57' - GOL DEL ST. ETIENNE! Arriva il pareggio del St.Etienne in questo secondo tempo, gol di Camara che già ci aveva provato parecchie volte nel primo tempo.

Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventitreesima giornata della Ligue 1. Cinque le partite in diretta alle ore 21:

Dijon-Lione

Lens-Marsiglia

Monaco-Nizza

PSG-Nimes

St. Etienne-Nantes