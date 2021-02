live DIRETTA LIGUE 1 - Partite delle 21: tris PSG, pari e rimpianti per il Marsiglia

vedi letture

22.54 - Terminano adesso i match delle 21 della ventitreesima giornata di Ligue 1, questi i risultati finali:

Dijon-Lione 0-1

Lens-Marsiglia 2-2

Monaco-Nizza 2-1

PSG-Nimes 3-0

St. Etienne-Nantes 1-1

DIJON-LIONE 0-1

1' - Partiti!

8' - Prova a rendersi pericoloso il Lione subito in questa prima parte di gara.

22' - GOL DEL LIONE! Arriva il vantaggio del Lione, a segno l'ex Milan Lucas Paqueta.

40' - Ci ha provato Sammaritano con la sfera che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

80' - In gestione adesso il Lione.

---FINE PARTITA---

LENS-MARSIGLIA 2-2

1' - Partiti!

10' - Ci ha provato Payet, pallone di poco a lato.

17' - Perrin prova la conclusione, pallone alto.

27' - Clamoroso errore sotto porta da parte di Milik.

37' - GOL DEL MARSIGLIA! All'ennesima occasione arriva il vantaggio dell'OM con la conclusione di Thauvin.

47' - GOL DEL MARSIGLIA! Proprio allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio del Marsiglia, a segno Milik.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL LENS! Arriva il gol che accorcia le distanze da parte del Lens, ha segnato Socota.

53' - Ci ha provato nuovamente Sotoca, pallone a lato.

61' - GOL DEL LENS! Rimonta dei padroni di casa in questa ripresa, arriva il gol di Medina su assist di Clauss.

77' - Nuovamente Sotoca pericoloso.

---FINE PARTITA---

MONACO-NIZZA 2-1

1' - Partiti!

27' - Calcio di rigore per il Monaco!

28' - GOL DEL MONACO! Dagli undici metri si presenta Ben Yedder che non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL NIZZA! Arriva praticamente subito il pareggio del Nizza, a segno Lees Melou.

51' - GOL DEL MONACO! Nuovamente in vantaggio il Monaco, ancora Ben Yedder.

---FINE PARTITA---

PSG-NIMES 3-0

1' - Partiti!

12' - Ci ha provato Kean, diverse occasioni per i parigini.

19' - GOL DEL PSG! Angel Di Maria porta in vantaggio la squadra di Pochettino approfittando di un errore della difesa del Nimes.

36' - GOL DEL PSG! Dopo Di Maria arriva anche il gol di Pablo Sarabia, raddoppio dei parigini.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

68' - GOL DEL PSG! Arriva il tris dei parigini, a segno anche Mbappé.

---FINE PARTITA---

ST. ETIENNE-NANTES 1-1

1' - Partiti!

34' - Grande occasione per Camara.

36' - GOL DEL NANTES! In gol Kolo per il Nantes che si porta in vantaggio.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

57' - GOL DEL ST. ETIENNE! Arriva il pareggio del St.Etienne in questo secondo tempo, gol di Camara che già ci aveva provato parecchie volte nel primo tempo.

---FINE PARTITA---

Buonasera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventitreesima giornata della Ligue 1. Cinque le partite in diretta alle ore 21:

Dijon-Lione

Lens-Marsiglia

Monaco-Nizza

PSG-Nimes

St. Etienne-Nantes