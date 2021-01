live Fonseca: "La squadra è con me, non mi arrendo e sento la fiducia della società"

13.45 - La gara con lo Spezia di domani per la Roma, e soprattuto per Fonseca, rischia di essere decisiva per la panchina del tecnico portoghese. La dirigenza, in caso di risultato negativo, sta preparando le alternative e intanto l'allenatore contro i liguri potrebbe perdere Pedro e Mkhitaryan. Di seguito le parole in conferenza stampa di Fonseca.

Domani sarà una partita delicata, come arriva la squadra?

"Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente, in tutto questo tempo che sono qui. Anche oggi abbiamo parlato e ho sentito di nuovo il suo appoggio. Per me non è una questione".

C'è qualcosa che non va con Dzeko?

"Sfortunatamente abbiamo qualche problema con Pedro e Mkhitaryan che è in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione nella partita. Ieri ha sentito un fastidio e non sarà pronto per la partita. Io sono concentrato per domani. Devo concentrarmi su chi giocherà domani".

Com'è possibile che in uno staff del livello della Roma, non ci fosse un collaboratore in grado di evitare il fatto delle sei sostituzioni? Un allenatore non dovrebbe sapere il regolamento?

"Sì, è vero, dobbiamo sempre sapere le regole. Il fatto però è che le regole cambiano in base alle competizioni, ci sono competizioni in cui questa regola era diversa. Non voglio scappare dalle mie responsabilità, ma devo concentrarmi sulla gara di domani".

Conferma o smentisce le voci sulle liti del dopo Spezia?

"Sono qui da un anno e mezzo, so come funzionano le cose. Quando perdiamo tanti cercano di fare il male della Roma, io non voglio contribuire a questa speculazione".

Sente che la squadra è ancora dalla sua parte?

"Sì".

Se dovessero cambiare le dinamiche sarebbe pronto a dimettersi?

"Questo è un progetto nuovo, con un presidente nuovo. Ci possono essere delle difficoltà, dobbiamo crescere con queste difficoltà. Non sono il tipo di persona che si arrende".

Sull'espulsione di Pau Lopez c'è un errore generico grave, da cosa dipende?

"Nel calcio se non ci fossero errori non ci sarebbero i gol. Quello che è importante dire è che noi analizziamo sempre quello che facciamo e lavoriamo tutti i giorni a Trigoria per migliorare".

Sul mercato: la dirigenza sta seguendo le sue indicazioni?

"Come ho detto sempre stiamo lavorando tutti insieme: io, Tiago Pinto, il presidente e Ryan".

Come sta Mkhitaryan?

"Pedro non potrà giocare. Testeremo le condizioni di Mkhitaryan oggi, per capire se potrà giocare domani".

Le viene imputato di non riuscire a leggere la partita in corso d'opera e quanta responsabilità hanno i giocatori

"Quando vinciamo non c'è nessun problema, quando perdiamo è normale si parli di queste questioni. Ogni partita è diversa, io sbaglio come lo fanno tutti gli altri"

Su Borja Mayoral: come lo ha visto in questi giorni?

"Bene, devo dire di più: ha fatto una gran partita come già a Crotone. E' vero che ha sbagliato al momento di far gol ma non possiamo dimenticare che è giovane"

Che Spezia si aspetta di trovare?

"Sarà una partita molto difficile, lo Spezia ha una propria identità e penso non cambierà le intenzioni. Sarà sicuramente difficile, con una squadra che vuole avere la palla. Stiamo preparando la partita per poter vincere".

