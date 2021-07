live Il primo pensiero di Mancini è per Spinazzola: "Non meritava questo infortunio"

Roberto Mancini è il ct dell'Italia che vola in semifinale di Euro 2020 e lo fa dopo un roboante 2-1 contro il Belgio a Monaco di Baviera. Un successo che commenta in conferenza stampa dalla pancia dell'Allianz Stadium.

Sulle sue sensazioni e sui festeggiamenti dell'Italia "Sono felice di come hanno giocato, veramente bene. Ringrazio i ragazzi, ero sicuro che avrebbero fatto una grande partita".

Su Spinazzola "Ci dispiace. Non lo meritava. Era uno dei migliori dell'Europeo. Gli mandiamo un bacio grande, ci dispiace tantissimo".

Sulla gara "Il rigore non l'ho visto, tutti mi dicono sia abbastanza dubbio. Avremmo meritato anche un gol il più. Oltre a questo non potevamo fare, ora recuperiamo che la prossima sarà difficile".

Su Wembley "Intanto andiamo sapendo che possiamo dire tanto ancora. Sappiamo che giocheremo contro un'altra grande Nazionale come la Spagna. Ora recuperiamo poi ci prepariamo".

Sulla squadra "Ho sempre visto una crescita costante, gara dopo gara, anche gare difficili, siamo sempre migliorati. Vedevo questo, voglia di far bene, di giocar bene, di riscattarsi dopo la delusione del Mondiale. Ma possiamo ancora fare meglio".