LIVE TMW - Inter, Inzaghi in conferenza: "Il Milan gioca dopo? Le scelte tv vanno accettate"

live Inter, Inzaghi in conferenza: "Il Milan gioca dopo? Le scelte tv vanno accettate"

20.10 - L'Inter colpisce tre volte: Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez. Tre come le vittorie quest'anno contro la Roma, tra Serie A e Coppa Italiia. Tra poco Simone Inzaghi, capolista in attesa di Lazio-Milan (e Bologna-Inter), sarà in conferenza stampa per analizzare il match. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

20.36 - Iniziata la conferenza stampa

E' la partita della consapevolezza? - "Grande vittoria, contro un avversario di assoluto valore che stava e sta bene fisicamente e che non perdeva da tre mesi. Arrivavamo da un derby impegnativo, siamo stati a prepararla in fretta"

Ora la squadra approccia come vuole lei? - "L'andamento e l'approccio sono determinanti, ora siamo lucidi. La partita è un insieme di scelte, devono farlo i ragazzi in campo e ho avuto grandi segnali"

Palla al Milan e così sarà fino alla penultima: da allenatore è un problema la mancanza della gestione del lavoro? - "No, ci siamo abituati. Capita di giocare prima o dopo, va rispettato sempre e comunque"

Pensa già a mercoledì? - "Volevamo la vittoria stasera sapevamo della Roma e del suo momento. Siamo contenti"

Brozovic può ancora crescere? Dove sono i limiti? - "Può sempre migliorare, ci sta dando già ottimi risultati ma è riduttivo parlare solo di lui. Non bastano le cinque vittorie, il percorso è ancora molto lungo"

20.42 - Terminata la conferenza stampa