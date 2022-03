live Inter, Inzaghi: "Scudetto? Ci credo ancora. Abbiamo bisogno di una vittoria"

20.10 - Dopo quello di Torino, anche a San Siro contro la Fiorentina l'Inter pareggia 1-1: al vantaggio viola di Torreira, ha risposto Dumfries. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, analizzerà il match nella conferenza stampa post-gara LIVE da San Siro. Seguila su TMW

20.35 - Iniziata la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Salve mister, ultimamente l'approccio alla gara è negativo: causa pressione risultati precedenti? - "Probabilmente sì, questi punti non sono abbastanza per ciò che avevamo fatto prima. Nel secondo tempo siamo cresciuti tecnicamente, si sono create le occasioni che andavano affrontate"

In questo momento non ha pensato di cambiare modulo? - "Al di là dei moduli serve una vittoria, ripartiremo più forti dopo la sosta in vista della Juventus"

Si vede una mancanza di precisione sotto porta. Ha a che fare con la frenesia di dover vincere per forza? - "C'è più frenesia perché abbiamo rallentato e le altre viaggiano forte, mancano per noi nove partite, ci sono tanti punti e speriamo di recuperare più giocatori possibile"

Crede ancora allo scudetto? - "Assolutamente sì, siamo in ritardo ma con una gara in meno. Paghiamo il minimo episodio, ma non credo alla fortuna. Gli episodi vanno indirizzati a favore nostro: è questo l'obiettivo principale"

20.40 - Terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi