23:05 - Massimiliano Allegri commenta il pareggio per 2-2 contro la Salernitana all’Allianz Stadium nella sesta giornata del campionato di Serie A.

23:32 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Quanto le fa rabbia una serata del genere?

“Analizziamo la partita. Abbiamo fatto venti minuti molto bene, poi dopo il gol ci siamo fermati. Era la prima volta che andavamo in svantaggio e la mia curiosità era vedere come avremmo reagito. Non abbiamo reagito bene. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Dispiace perché potevamo andare a due punti dalla vetta, ora dobbiamo mettere tutto da parte verso mercoledì”.

La gara della Salernitana?

“La Salernitana ha fatto una buona partita e devo fare i complimenti a Nicola che sta facendo un ottimo lavoro. Però nei primi minuti erano in difficoltà ma noi non siamo riusciti a fare gol, ci siamo imbalsamati. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene cinquanta minuti ma non è bastato”.

Un commento all’episodio finale?

“Io non posso dare interpretazioni perché non sono un arbitro, bisogna accettare le decisioni. Credo che l’arbitro sia stato bravo. Sul gol vorrei vedere l’immagine dove si vede Candreva che è davanti alla palla dove si batte l’angolo. Vorrei sapere se c’è un’immagine dove si vede se Candreva era in linea. Da inizio campionato siamo un po’ sfortunati con questo VAR dai, questo possiamo dirlo”.

Locatelli e Rabiot recuperano per mercoledì?

“Non lo so, vediamo. La squadra sta bene con quelli che ho a disposizione”.

In che occasione avete cambiato atteggiamento?

“Prima o poi doveva succedere di andare in svantaggio, volevo vedere la reazione. Ci siamo bloccati, aver recuperato la partita senza avendola vinta deve farci capire che bisogno rimanere ordinati perché le partite sono lunghe e facciamo in tempo a recuperare”.

Dove avete perso sicurezze?

“Capita anche questo, sarebbe stato bello ribaltarla. Ci sono stati due errori sui gol, nel finale di primo tempo era lettura di una partita. Bastava non prendere la ripartenza, la gara non finiva lì”.

23:37 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.