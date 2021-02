live Lazio, Inzaghi: "La Champions il nostro Scudetto. Radu in dubbio, Luis Alberto da record"

Dopo sei vittorie consecutive, la Lazio è attesa dallo scontro diretto con l'Inter a San Siro. Alla vigilia del posticipo domenicale, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi parlerà oggi alle 13.30 in conferenza stampa a Formello. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoweb.com!

Ore 13.32 - Inizia la conferenza stampa

La partita di domani può aprire altri scenari?

"Contro l'Inter sarà una gara importantissima. Sappiamo in che momento siamo, siamo in forma e conosciamo l'avversario. Dovremo fare una partita di corsa e determinazione. Il nostro grande obiettivo era passare il girone di Champions, adesso vogliamo rimanerci anche il prossimo anno. Sarebbe il nostro Scudetto".

Cosa ha l'Inter in più della Lazio?

"È una grandissima squadra, è la favorita con la Juventus per vincere lo scudetto, anche se il Milan sta facendo bene. Sarà una squadra arrabbiata dopo l'eliminazione Coppa Italia".

I calci piazzati possono fare la differenza?

"Sì, saranno importanti, come le singole scelte che faranno i giocatori. Serve l'atteggiamento giusto, bisognerà avere massima attenzione. L'Inter è ben allenata da Conte, hanno giocatori forti in tutti i reparti. Noi domani non avremo Strakosha e Luiz Felipe, mentre ieri abbiamo avuto un problemino con Radu: vediamo oggi la rifinitura, ma non c'è molto ottimismo".

Ci saranno tutte le pressioni sull'Inter, può essere un vantaggio?

"Mi concentro sulla mia squadra. Dovremo essere umili per giocarci tutte le nostre carte al meglio, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Io ho sempre chiesto di poter recuperare tutti i giocatori, sapevo che una volta successo avremmo venduto cara la pelle e così sta accadendo. Andiamo a Milano per fare una grandissima gara".

Come sta andando Musacchio?

"Sono molto contento, è andato oltre ogni aspettativa. Era fermo da diverso tempo e si è inserito subito in una squadra che lavora insieme da anni. Ci tornerà molto utile".

Si affrontano i due reparti di centrocampo più forti in Italia?

"Più che i singoli reparti, domani si sfideranno due grandissime squadre, che nella passata stagione a lungo si sono giocate lo scudetto. Sarà un match molto intenso".

Sta ritrovando la condizione Luis Alberto?

"Dopo un'operazione come la sua, servono almeno 3-4 settimane di stop. Lui è rientrato a tempo di record e bisogna solo ringraziarlo per la disponibilità che ci dà. Con l'Atalanta ha fatto molto bene, meno con il Cagliari domenica scorsa. In settimana l'ho visto sorridente e tranquillo, secondo me domani farà una grande prestazione".

Ore 13.41 - Finisce la conferenza stampa.