live Lazio, Inzaghi: "Nessuno ha fermato questo Bayern, Musacchio non ha colpe"

Troppo forte il Bayern per la Lazio, che cade all'Olimpico per 4-1 nell'andata degli ottavi di finale. Tra poco il tecnico Inzaghi arriverà in sala stampa per commentare in conferenza il ko contro i bavaresi.

Inizia la conferenza stampa:

Il rammarico è tanto per il modo in cui è arrivata la sconfitta...

"Penso di sì, non abbiamo neanche approcciato male alla partita. Sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Ci siamo impauriti dopo il primo gol. C'era anche un rigore sullo 0-1 per noi. Avremmo voluto fare un'altra gara, ma questa sconfitta ci aiuterà a crescere. Era già un onore affrontare il Bayern per noi".

L'errore di Musacchio?

"Nessuna colpa a Mateo, ci sta dando una grande mano, l'ho sostituito perché l'ho visto in difficoltà. Siamo a corto di uomini dietro, non pensavamo di essere così. Marusic può essere una soluzione perché Radu e Luiz Felipe ne avranno ancora per un po'. Dovremo fare di necessità virtù, anche se avremmo voluto affrontare il Bayern a ranghi completi".

Dopo questa batosta ci può essere una ripercussione mentale in campionato?

"Assolutamente no, bisogna essere bravi a voltare pagina. Sapevamo che avremmo affrontato i campioni del mondo, ma abbiamo commesso troppi errori in una gara così delicata".

Dove deve crescere la Lazio?

"Nessuno nell'ultimo anno e mezzo è riuscito a competere col Bayern. Noi dobbiamo essere umili, anche se abbiamo agevolato i tedeschi oggi".

Ore 23.36 - Finisce la conferenza