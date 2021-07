live Lazio, Sarri: "Credo in Felipe Anderson. Luis Alberto? È un problema, devo parlarci"

Il giorno del Comandante. Maurizio Sarri è pronto a presentarsi al mondo biancoceleste nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Lazio. Appuntamento alle 12 nella sala stampa del centro sportivo di Formello: la diretta testuale online su TuttoMercatoWeb.com.

12.08 - Inizia la conferenza stampa. Parla il ds Tare:

"Siamo molto contenti e felici di presentare mister Sarri. In primis, vogliono ringraziare però Simone Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto in questi cinque anni, gli facciamo gli auguri per l'avventura all'Inter. Ora c'è Sarri, per noi è l'opportunità di fare un salto ancora più difficile. Arrivare a lui è stato un banco di prova per noi. È un allenatore con esperienza, ha un gioco offensivo e aggressivo, cosa che rispecchia tantissimo lo spirito della Lazio. Speriamo tutti insieme di gioire".

Sarà un derby incredibile con Mourinho, siete opposti come personaggi: quale citazione darà alla sua squadra?

"Questo grande dualismo non riesco a vederlo. L'ho conosciuto, è un bel personaggio, mi rimane simpatico. Poi ha vinto più di me, anche se non vuol dire nulla. Nel derby faremo di tutto per venire a capo della partita. Non mi vengono citazioni, come ho già detto ai ragazzi vorrei vedere una squadra che ha un grande spirito di sacrificio nella settimana per festeggiare la domenica. Voglio un gruppo che abbia voglia di dominare la partita. Sono qui per due motivi. Il primo è personale, perché ho intravisto nella Lazio la possibilità di tirare fuori le mie caratteristiche migliori. Il secondo è tecnico: anche se ci manca qualcosa nella rosa per fare quello che piace a me, in questa squadra vedo i presupposti giusti per fare bene".

Quanti rinforzi la società le ha promesso?

"Con il direttore abbiamo fatto una lista di ruoli, abbiamo bisogno di alcuni giocatori per giocare un calcio diverso dal passato. Non ci siamo soffermati sui nomi, ma sulle caratteristiche. È un mercato difficile per tutti. È chiaro che mi piacerebbe partire domani mattina con i 24 giocatori della rosa definitiva, ma è impossibile, speriamo di essere veloci. Quanto tempo ci vuole? Difficile prevedere come un gruppo possa reagire. È un fattore è imponderabile, ho visto tutto nella mia carriera. A Napoli ho fatto due punti nelle prime tre partite, all'Empoli ero ultimo mentre al Chelsea siamo partiti subito forte. Alla Juventus è stato molto difficile, anche se poi abbiamo vinto il campionato".

Le critiche a Immobile?

"Se Mancini lo mette dentro tutte le partite, vuol dire che è contento. Mi sembra che alla squadra faccia mancare poco, è di buon livello anche la partecipazione difensiva. Manca solo il gol, l'augurio è che arrivi quello più importante. Sono tranquillo su di lui per quello che sto vedendo".

La Lazio è più adatta a lei rispetto alla Juventus?

"Sono entità astratte, le società sono fatte di persone. Ritengo che le persone che sono qui, in questo momento, siano adatte a me. Vedremo se sarà una valutazione giusta, non sarà un percorso facile e breve. All'inizio ho fatto sempre fatica con le squadre nuove, è inevitabile quando hai idee chiare di un tipo di calcio. Il primo obiettivo è divertirsi e deve cominciare a farlo l'allenatore, che poi riesce a trasmetterlo allo spogliatoio. A differenza dei luoghi comuni, non concepisco chi dice che per vincere bisogna giocare bene".

Stupito dall'assenza di Luis Alberto?

"Non ha risposto a una convocazione, quindi è un problema dal punto di vista gestionale per la società. Sto aspettando che arrivi per parlare con me e i compagni per convincermi di quello che ha fatto. Se lo fa, il problema morale svanisce. Luis Alberto alla Jorginho? Non ce lo vedo, è bravo quando porta palla e salta gli avversari. Lo vorrei utilizzare come Hamsik a Napoli: deve andare tra le linee e creare superiorità".

Crede nel rilancio di Felipe Anderson?

"Se non ci credevo mi sarei opposto al suo acquisto. Qui alla Lazio fece 6-7 mesi incredibili, sembrava fosse destinato al Barcellona. Quando ero in Inghilterra ha fatto un buon girone d'andata, ma pecca sempre nella continuità. Noi dobbiamo cercare di creare la situazione migliore per lui. Non riesco a capire il motivo della sua discontinuità, spero di capirlo quando lo conoscerò. Ha potenzialità feroce".

La pressione di Roma?

"Non sono un frequentatore di social, per me i tifosi sono quelli che mi si presentano davanti. Ancora non li ho visti. Non penso che alla Juventus, al Napoli e al Chelsea ci sia meno pressione, che fa parte di questo mestiere, che per me è più una passione. Speriamo che riavremo gli stadi pieni la prossima stagione. In questo momento comincio ad avere veramente voglia di tornare ad allenare".

Il modulo?

"Ho fatto il 4-3-1-2 e tutti mi dicevano che ero integralista. Ora mi dicono che lo sono ma del 4-3-3. Probabilmente lo sono, ma ditemi di cosa. Il nostro obiettivo è partire con il 4-3-3, ma poi c'è l'evoluzione del lavoro. Spesso a stagione in corso ho cambiato, vedremo che esterni avremo a disposizione da subito. Il 4-3-3 tutela i nostri interni, che vanno tutelati perché devono mantenere sempre la pericolosità difensiva, mentre nel 4-3-1-2 verrebbero tritati per il dispendioso lavoro difensivo".