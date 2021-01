live Milan, Pioli: "Vittoria meritata, Ibrahimovic campione in tutto ciò che fa"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenterà in conferenza stampa la vittoria alla Sardegna Arena dei rossoneri contro il Cagliari.

23.04 – Inizia la conferenza stampa.

Manca solo un punto per il titolo di campione d'inverno.

"Ci avviciniamo bene alla prossima partita, non era facile vincere bene e meritatamente come oggi in un campo difficile".

Due parole su Ibra.

"È un campione in tutto quello che fa, con il suo rientro abbiamo altre possibilità tattiche e siamo ben contenti di averlo. Riesce ancora a sorprendermi, anche se ormai lo conosco bene: da lui bisogna aspettarsi il massimo, ma oggi ha fatto anche qualcosa oltre".



Come sta Kjaer? Un commento su Meitè.

Kjaer ha un'infiammazione che non lo fa giocare tranquillo, a fine primo tempo sentiva fastidio e non lo abbiamo voluto rischiare. Mi è piaciuto Meitè, mi sembra abbia le qualità giuste per esserci utile".

23.06 – Termina la conferenza stampa.