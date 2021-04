live Roma, Fonseca: "Squadra motivata. Non cambio le mie scelte passate"

18.30 - La Roma domani affronterà l'Ajax nel primo quarto di finale dell'Europa League e alle 18.45 Paulo Fonseca è atteso in conferenza stampa per presentare la sfida. Di seguito le sue parole riportate dalla redazione di TMW:

18.46 - Inizia la conferenza

Ha la sensazione che la squadra sia compatta dalla sua parte?

"Sento la squadra motivata e fiduciosa".

Se potesse tornare indietro, ci sono scelte come togliere la fascia a Dzeko che non rifarebbe?

"Quello che sono le scelte della partita è facile commentarle dopo. Sulle decisioni del gruppo rifarei lo stesso".

Può essere stato un problema di concentrazione con il Sassuolo?

"Serve una partita perfetta. L'Ajax è una squadra fortissima, è simile al Sassuolo ma con giocatori diversi. Per esempio nella prima fase di costruzione assomiglia al Sassuolo. Dobbiamo rimanere concentrati. Domani sarà importante rimanere concentrati sotto il profilo difensivo perché loro sono molto forti in attacco".

Dzeko sembra meno brillante, lei come lo vede?

"Io lo vedo bene, anche fisicamente. E' stato tanti giorni in Nazionale, ma è tornato bene. Giocherà domani ed è in ottime condizioni".

Quale sarà la chiave della partita?

"Affrontiamo un avversario forte. L'Ajax per me è una delle squadre più forti d'Europa in attacco. Ci sono tanti giocatori forti nell'uno contro uno. La chiave è smettere di fare errori difensivi. Non dobbiamo permettergli di arrivare vicino alla nostra porta. Dopo è importante anche avere la palla".

Le squadre italiane qui non perdono da 18 anni...

"Speriamo di poter continuare su questa linea (ride, ndr)"

Come sta Veretout?

"E' pronto e giocherà domani. Si è allenato bene"

Chi è la favorita domani?

"Questo non è importante. Conta ciò che faremo domani, poi non possiamo dimenticare che non si giocherà solo domani. Sono sicuro che saranno due match equilibrati con l'Ajax e non si deciderà nulla fino alla seconda partita".

18.59 - Termina la conferenza