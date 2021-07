live Serie C, le ufficialità di oggi: Vis Pesaro, dal Cagliari arriva Cusumano

vedi letture

Ufficialmente scattata la finestra di calciomercato estivo che aprirà la stagione 2021-22, e che terminerà il prossimo 31 agosto. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

12:31 - Vis Pesaro, preso il difensore Cusumano - La VIS PESARO 1898 comunica l’arrivo dal CAGLIARI CALCIO di Francesco Paolo Cusumano (06/02/2001) con un contratto di cessione annuale temporanea. Il giovane difensore, ha giocato nel settore giovanile della A.S. ROMA per poi passare al CAGLIARI nel 2016. Nel 2018-2019 ha una esperienza in prestito all’OLBIA CALCIO, in serie C. Di piede mancino, usumano è un difensore molto tecnico, duro, con grande personalità e fisico.