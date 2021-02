live Spezia, Italiano: "Soddisfazione enorme. Tre punti ma il cammino è ancora lungo"

Un successo che resta nella storia, un successo importante per la lotta salvezza. Tre punti d'oro per lo Spezia che al "Picco" ha superato 2-0 il Milan. Fra pochi istanti, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano parlerà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Dove l'avete vinta questa partita?

"Questa partita penso sia stata preparata bene in settimana, con grande attenzione e applicazione. Sapevamo della forza straordinaria del Milan specialmente fuori casa e se volevamo portare a casa punti dovevamo esprimerci tutti al massimo livello. E oggi i ragazzi ci sono riusciti. Mi fa un immenso piacere, ma il sacrificio, l'attaccamento e lo spirito di squadra mostrato oggi mi riempie d'orgoglio".

La vostra migliore partita?

"Abbiamo cercato oggi di non ripetere quello che era successo all'andata, dove avevamo subito per tutta la gara. Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso e ci siamo riusciti grazie al lavoro settimanale con una concentrazione elevata e i risultati si sono visti".

Hanno segnato due ragazzi di La Spezia cresciuti nel vivaio.

"Questo per noi è davvero un orgoglio grandissimo. Sono due ragazzi al primo anno in questa categoria, sono ragazzi che stanno crescendo e, in un gruppo giovane con tanti debuttanti, stanno cercando con grande impegno di avvicinarsi ad un obiettivo che per noi sarebbe vincere uno scudetto".

Qualcuno in America sarà contento.

"C'è stato questo cambio di società. Inizia una nuova era, iniziano nuovi programmi e nuovi progetti. Chiaramente la nuova proprietà ci farà sapere al più presto ma per noi cambia poco. Continuiamo a lavorare come prima, oggi sono tre punti in classifica ma il cammino è ancora lungo, ci sono tante partita e le difficoltà saranno tante. Stasera la soddisfazione per aver vinto questa gara è enorme".

La nuova dirigenza farà fatica a trattenerla?

"La mia concentrazione è solo per quello che devo ottenere con questa squadra, con il lavoro da fare che è tantissimo. In più penso che sono in questo momento solo chiacchiere che non mi distoglieranno da quello che ho in testa. Il futuro è tutto da scrivere, in questo momento però penso allo Spezia".

Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.