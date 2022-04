live Torino, Juric: "A gennaio credevo all'Europa. Mandragora sarà out"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

Con il successo di Salerno è stata messa un'ipoteca quasi definitiva sulla salvezza, ora il Torino cerca una vittoria di prestigio: domani sera i granata attendono la capolista Milan, Belotti e compagni proveranno lo sgambetto ai rossoneri. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric presenterà la sfida in programma domani alle 20.45. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 13.38 - Comincia la conferenza stampa di Juric

Manca un colpo contro una grande nel vostro campionato?

"Dispiace per il pari all'ultimo contro l'Inter, ma domani ci proveremo. Ho visto il Milan dal vivo, è davvero forte"

Come siete messi in infermeria?

"Mancheranno i soliti oltre a Mandragora: ha un problemino, spero di recuperarlo per la prossima. Ha un fastidio muscolare ma di poco conto, lo ferma per un po' di giorni"

Come pensate di sostituirlo?

"Ricci a centrocampo e Pobega è un'opzione"

Come si ferma il Milan?

"Cercheremo di affrontarli nel nostro modo, dobbiamo fare il massimo perché hanno tante opzioni: hanno segnato moltissimo in trasferta, sarà durissima"

Si aspetta una gara come all'andata?

"E' stata una delle migliori nostre, non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato cinque o sei palle gol. Siamo usciti sconfitti pur offrendo un bel calcio, domani vogliamo ripeterci cercando di fare punti"

C'è speranza di rientro Praet per la fine del campionato?

"Il recupero sta andando benissimo, le sue tabelle fanno essere ottimisti e speriamo di averlo per le ultime partite. Adesso però è presto per dire quando torna. Se ne riparlerà tra tre settimane un mese"

Domani lo stadio sarà pieno.

Ci saranno tanti milanisti, dobbiamo essere sinceri...Ho sempre detto che c'è poco pubblico, ma è sempre stato positivo: mi auguro che continui così, anche se lo stadio sarà pieno perché ci saranno tanti tifosi del Milan"

In porta chi gioca?

"C'è Berisha, continuerà ad essere il titolare"

Che risposte si aspetta dalla squadra?

"Dobbiamo continuare su questa strada. Rispetto a Salerno, in altre partite abbiamo fatto meglio ma senza raccogliere: mi auguro che la squadra rimanga sul pezzo e cercando di migliorare ancora"

Ha creduto di alzare l'asticella quando a gennaio eravate in filotto o era una suggestione impossibile una lotta per l'Europa?

"Ci credevo, pensavo di poterlo fare subito. E sono convinto che gli episodi ci hanno girato male: penso a Sassuolo, Udine, Venezia, Inter. Ma non abbiamo qualità come Fiorentina, Sassuolo e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora un po' indietro. E sono consapevole che il Sassuolo vince facilmente alcune partite, mentre a noi non riesce. Nello scontro diretto possiamo farcela e anche stradominare, ma quando loro risolvono altre sfide noi non ce la facciamo"

Ha già iniziato a programmare il futuro?

"No. Sono concentrato su questa stagione e non faccio calcoli: dobbiamo fare bene, poi si vedrà. Durante la stagione ho avuto anche un po' di delusione, ma analizzando con serenità e penso che essersi salvati con nove giornate d'anticipo è un risultato positivo. A Salerno è stata una partita sporca, ma l'attaccamento al risultato è stato fondamentale: voglio vedere una squadra così fino all'ultima giornata, cercando di migliorare su tante cose. Abbiamo già sprecato tanto a livello di punti"

Come sta Buongiorno?

"O gioca lui o Rodriguez"

Che idea si è fatto di Pellegri?

"E' arrivato in condizioni precarie, ma ha lavorato molto bene: spero di dargli occasioni in queste partite per farmi vedere ciò che fa in allenamento"

Qual è l'obiettivo per il prossimo anno?

"Preferisco parlare di queste otto partite. Se si lavora, si migliora, e la squadra è sempre stata sul pezzo. Globalmente, però, ci manca qualità nel cross e nei passaggi: per vincere certe partite, serve alzare la qualità"

Spera che Pobega rimanga l'anno prossimo?

"Ci ha dato tanto, anche se fermato da qualche problemino. Mi piace lavorare con lui, ha tanta voglia di migliorarsi anche se tecnicamente deve fare passi in avanti. Tornerà al Milan, poi si vedrà"

Ore 13.54 - Termina la conferenza stampa di Juric.