live Torino, Nicola: "La prestazione contro la Roma ci ha dato consapevolezza"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare

E' da oltre due anni che il Torino non arriva a tre vittorie consecutive in un unico campionato: l'ultimo a riuscirci fu Walter Mazzarri tra febbraio e marzo 2019. Domani ci proverà Davide Nicola, che dopo i successi contro Udinese e Roma prova a mettere altri mattoncini fondamentali per la salvezza in occasione della trasferta di Bologna. A breve, attraverso i microfoni di Torino Channel, il tecnico granata risponderà alle domande dei giornalisti. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 16 - Comincia la conferenza stampa.

Come si prepara una gara in due giorni?

"Consapevoli che il Bologna ha piacere di gioco ed è una squadra qualitativa, che sta bene. Ma anche noi arriviamo da prestazione importante che ci ha dato consapevolezza. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e lavoriamo sui micro-miglioramenti".

Qual era il suo obiettivo primario quando è arrivato al Toro?

"Coinvolgere tutto l'ambiente, chi lavora dentro e i tifosi. Percepiamo ottimismo e fiducia perché è arrivato attraverso un percorso e ora dobbiamo portarlo a termine".

Tanti gol sono arrivati dalla panchina.

"Non facciamo distinzioni tra chi gioca e chi subentra, in una fortezza sono importanti tutti i mattoni. E noi ragioniamo così: ci sono 24 elementi, si fa fatica a suonare con un solo strumento ma tutti devono fare la loro parte. Ci sono titolari e chi può fare la differenza, ma non conta se dall'inizio o a gara in corso".

Quale qualità deve emergere, ora?

"Ogni tanto ci manca un po' di equilibrio, ci stiamo lavorando. Ma l'entusiasmo ti fa andare oltre ogni difficoltà, la qualità più importante è la costanza".

Qual è l'errore da non commettere?

"Noi pensiamo a cosa dobbiamo fare. Dobbiamo solo pensare al percorso che stiamo facendo: vogliamo raggiungere l'obiettivo, tutto il resto è poco importante. Se credi in una cosa, non ti fai deviare o preoccupare da altro. Un po' come Denzel Washington in Codice Genesi, il percorso è la meta: durante il suo viaggio gliene capitano di ogni tipo, ma lui non si fa mai distogliere dal vero obiettivo".

Zaza può partire titolare?

"Chi gioca, gioca perché è brava ed è funzionale, oltre allo stato di forma e al numero di partite. Zaza può giocare così come altri".

Qual è il ruolo ideale per Belotti?

"Ha capacità di trasmettere ciò che fa con passione ed entusiasmo. Ha dimostrato che può essere bomber e finalizzatore, ma è al settimo assist e sta completando un percorso di maturazione. Può ancora migliorare portandosi altre caratteristiche".

Può crescere ancora Mandragora?

"Assolutamente. E' giovane ma con esperienza e personalità, questo ambiente ne esalti le caratteristiche. Tutti abbiamo margini di miglioramento: badare al miglioramento individuale e collettivo è il vero scopo per esprimere il gioco di squadra".

Ore 16.09 - Termina la conferenza stampa di Nicola.