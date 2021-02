live Torino, Nicola: "Le partite non finiscono mai. Dobbiamo crederci, il resto sono chiacchiere"

Una rimonta da vecchio cuore granata.

"È un segnale, le partite non finiscono mai. Siamo noi che non vogliamo farle finire mai. Non so in che direzione possono andare, ma non sta scritto da nessuna parte che non possono essere rimesse in sesto. Questo vale anche quando andremo in vantaggio, le partite non finiscono mai. Bisogna credere nel percorso che stiamo facendo, tutto il resto sono chiacchiere inutili, mi interessa dimostrare il valore del gruppo".

Si è visto un Torino in partita fino al 20', poi cosa è scattato?

"Non sono d'accordo, siamo stati i primi ad avere le occasioni. Abbiamo preso tre gol perché in questo momento stiamo cercando di diventare aggressivi senza preoccuparci della partita che passa. Abbiamo sbagliato qualcosa, se prendiamo dei gol è perché commettiamo degli errori. Io per primo, ma l'interpretazione mentale che abbiamo dato dimostra le nostre qualità. Dobbiamo soltanto continuare a insistere".

Arrivavate sempre prima sul pallone.

"Siamo nelle condizioni di dover recuperare giocatori che per noi possono essere importanti e di dimostrare nei fatti che tutti possono essere determinanti, oggi c'è stata un'altra dimostrazione. Dobbiamo insistere ed essere convinti che un certo tipo di lavoro ti porta ad avere quello che desideri. Dell'errore mi interessa fino a un certo punto, se vedo che c'è volontà di fare l'errore ci sta".

Come valuta questo pareggio?

"Un punticino può sembrare poco, ma se lo valuti in base al risultato - siamo stati sotto di tre gol a Bergamo contro l'Atalanta -, dimostra che c'è consapevolezza del percorso. Tutti noi vorremo vincere, l'importante è la qualità della prestazione. A me importa come conseguiamo i risultati".

