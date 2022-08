live Torino, Paro: "Juric non perde energie in discussioni. Abbiamo perso 8 pedine importanti"

Lukic, Radonjic e Pellegri: il Torino supera il Palermo e va al prossimo turno di coppa Italia, dove affronterà il Cittadella. Dopo un primo tempo in ombra, i granata dilagano nella ripresa e riescono a conquistare i sedicesimi di finale. Il tecnico Ivan Juric, però, resta in attesa degli acquisti, con la contestazione della tifoseria del presidente Cairo che è proseguita durante tutta la partita. In conferenza non c'è Juric, ma il vice Paro

Ore 23.45 - Comincia la conferenza stampa di Paro

Come mai c'è lei?

"Il mister è concentrato sull'aspetto tecnico e sull'allenare i ragazzi. Perciò non vuole perdere energie in discussioni varie, io sono qui per affrontare il tema partita e l'aspetto tecnico. Per il resto dovrete aspettare"

Juric è l'unico allenatore che non ha ancora parlato: quando finirà il suo silenzio?

"Il mister in primis, anche noi dello staff siamo concentrati sul campo e sul migliorare. Abbiamo un paio di innesti nuovi da inserire, sul mercato si è detto tanto e il confronto con la società è continuo. Tutti sanno di cosa abbiamo bisogno, come staff siamo concentrati sull'allenamento e sulla prossima partita"

Qual è il suo giudizio sul mercato?

"Abbiamo perso otto giocatori importanti e dobbiamo sostituirli. Ma questo è stato detto e si sa, noi come staff lavoriamo sul campo. Aspettiamo novità"

Potete decollare con qualche pedina nuova?

"Abbiamo perso tanti giocatori importanti, ogni allenatore e ogni staff ha bisogno di tempo e di lavoro per costruire. Prima li avremo, meglio è: come staff ci auguriamo che arrivino presto"

Un giudizio su Radonjic.

"Ha giocato in squadre importanti, ma deve imparare tante cose e tante fasi di gioco. Ma ha spunto, tecnica, tiro e colpo di testa, ha tante armi per diventare pericoloso"

Come valuta Buongiorno e Seck?

"Il difensore è un ragazzo che ha fatto un bel percorso, è super concentrato e lavora molto. Studia sempre chi deve marcare, è un ragazzo che in partita si esalta: noi facciamo molto affidamento su di lui, sta crescendo fisicamente e deve continuare così. Seck ha mezzi, per il suo vissuto ha giocato ancora poco e si è allenato poco: deve migliorare nella finalizzazione ed essere più veloce, deve anche trovare un equilibrio e non andare giù quando sbaglia qualcosa"

Sabato c'è il Monza.

"Quando fai bene e vinci, aiuta per il lavoro e perché la squadra aveva bisogno di fare una partita vera per prepararsi al campionato. Abbiamo sbagliato delle cose e altro abbiamo fatto meglio, in questa settimana lavoreremo per sfidare il Monza: hanno messo dentro tanti giocatori buoni e sono saliti dalla B, con l'ambiente che ha grande entusiasmo"

Ore 00.02 - Termina la conferenza stampa di Paro