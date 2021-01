Llorente: "Gioco in qualsiasi modulo, sono abituato ad adattarmi. Il gol più bello? Al Tottenham"

Fernando Llorente è stato presentato questa mattina nella sala stampa dello Stadio Friuli. L'attaccante spagnolo ha parlato anche di come potrà essere impiegato nello scacchiere bianconero: "Sono abituato ad adattarmi. Ho giocato con il 3-5-2 anche nella Juve, l’importante è giocare con continuità. Non so chi possa essere il partner ideale, lo capiremo lavorando ogni giorno assieme, poi come farci giocare lo deciderà il mister. Il mio gol più bello? Quello al City col Tottenham è stato importante, ma ne ho fatti parecchi anche con l’Athletic Bilbao, con la Juve… Un po’ dappertutto. Spero di ripagare l'affetto dei tifosi con tanti gol".