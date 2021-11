Lo Spartak prende in giro il Napoli. Spunta la maschera del pagliaccio: "Usate questa"

Post-gara tutt'altro che amichevole quello tra Spartak Mosca e Napoli. Dopo che Luciano Spalletti ha evitato di stringere la mano a Rui Vitoria (qui la spiegazione del tecnico partenopeo), il club moscovita sul suo profilo twitter in lingua inglese ha pubblicato la foto di un pagliaccio commentata così: "Usate questa".

A cosa si riferiva? Lo Spartak dopo la vittoria per 2-1 ha repostato un link del profilo twitter 'Italian Football TV' che, nel pre-partita, parlava di un Napoli alla ricerca di rivincita dopo il ko al Maradona e raffigurava Insigne con la maschera di 'V per Vendetta'. Dopo il successo, ecco però il post di sfottò.

use this mask instead https://t.co/X830PKFOAV pic.twitter.com/N3sZBK4Bpc

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021