Lo Spezia americano annienta il Milan. Clamoroso al Picco, è 2-0 e decidono due spezzini doc

Alla prima del nuovo Spezia americano, arriva uno storico successo contro la capolista, ironia del destino grazie a due spezzini doc: Giulio Maggiore e Simone Bastoni regalano agli aquilotti un clamoroso successo sul Milan, meritatissimo. In campo una sola squadra, valori completamente invertiti: gli uomini di Italiano sembrano la squadra d'alta quota, i rossoneri la neopromossa ch esi chiude a riccio sperando di non prendersene troppe.

Milan che resiste poco meno di un'ora ma i segnali sono preoccupanti da subito e col passare dei minuti assumono contorni inquietanti: lo 0-0 del primo tempo salva i Diavolo, raramente affacciatosi dalle parti di Provedel, anzi. Nessuna conclusione nello specchio della porta, due colpi di testa dalla mira sbagliata di Théo Hernandez e Romagnoli da fermo, per il resto è lo Spezia ad avere avuto le occasioni più grosse: dopo pochi minuti Agudelo semina il panico nell'area avversaria e approfittando di un Romagnoli che scivola ha la porta spalancata: il colombiano temporeggia troppo e Kjaer ci mette una pezza. Sale in cattedra anche Donnarumma, straordinario su una conclusione di Saponara, oggi alla prima da titolare in campionato con gli aquilotti. Ibrahimovic perfettamente controllato dai difensori spezzini, al punto che lo svedese è costretto ad arretrare per avere palloni giocabili.

Il pressing forsennante dello Spezia visto nel primo tempo prosegue anche nella ripresa: si vede una differenza di condizione quasi imbarazzante, il Milan è chiuso nella propria area di rigore con i difensori che a turno si immolano per respingere le conclusioni che arrivano da tutte le parti. Padroni di casa impressionanti per aggressività e coralità, nel gol dell'1-0 c'è l'essenza della loro prestazione: Agudelo strappa il pallone a Théo Hernandez e alimenta l'offensiva che coinvolge Gyasi, ancora il colombiano, e Ricci, con Romagnoli costretto alla scivolata per anticiparlo ma servendo il pallone al capitano spezzino che è liberissimo e spinge in rete: 1-0 al 56'. Pioli ne cambia tre ma il Milan è un pugile stordito e subisce il raddoppio al 67': fallo di Dalot al limite dell'area, se pur da posizione defilata, su Saponara. Estevez appoggia per Bastoni che trova un sinistro a giro che supera Donnarumma: 2-0. È davvero troppo anche per la prima della classe che prima rimane solo perché l'Inter non è ancora scesa in campo. Una prestazione tra le peggiori dell'anno e un campanello d'allarme per la sequenza di impegni che attende la squadra, che avrà giovedì lo Stella Rossa e domenica proprio il derby.