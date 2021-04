Lo studio DAZN sul rigore non concesso al Torino: "Difficile da giudicare, ma il contatto c'è"

Lo studio di DAZN ha commentato il rigore non concesso in apertura di match al Torino. Dopo 9 minuti, un contatto nell'area bianconera tra De Ligt e Belotti non è stato sanzionato col calcio di rigore dal direttore di gara Fabbri. "E' la classifica situazione che puoi guardare 10-20 volte e non sai se è rigore - ha detto Massimo Donati -. Belotti manca il pallone e la situazione è difficile. Il tocco c'è, ma quanto forte? Quanto intenso? Una decisione davvero difficile".

Sulla stessa lunghezza d'onda Federico Balzaretti: "Lo vediamo e lo rivediamo ed è molto al limite, Belotti manca il pallone ma il contatto c'è perché De Ligt va forte, va duro. E' un episodio anche difficile da valutare al VAR, perché c'è discrezionalità".