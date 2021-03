Locatelli fa le cose per bene: l'Italia va sul 2-0 contro la Bulgaria

Azione insistita dell'Italia in area bulgara, fra Insigne e Verratti che si scambiano il pallone. Il napoletano serve l'accorrente Locatelli che, entrato in area, apre il piattone sul palo lontano, battendo Iliev e firmando il 2-0 per gli azzurri. Primo gol per Locatelli con la Nazionale.