Locatelli: "Juve sa reggere le pressioni. Milan? Emozionante, ma da bimbo volevo essere qui"

vedi letture

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, dopo la vittoria sul campo del Malmoe è intervenuto al microfono di Mediaset: "Non abbiamo vissuto un mese facile. Oggi era fondamentale vincere, era fondamentale non prendere gol e ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti, ora pensiamo a domenica".

Eravate preoccupati per i risultati che non arrivavano?

"No, perché abbiamo calciatori forti ed esperti che sanno reggere le pressioni. Siamo tranquilli, il mister ci trasmette serenità. Dobbiamo continuare così".

Come ti stai trovando nella Juventus?

"Mi trovo molto bene perché ho compagni molto forti ed è più facile giocare così. Devo continuare ad allenarmi così, poi il mister ci farà giocare bene".

Che sensazioni ti dà affrontare il Milan con la maglia della Juventus?

"E' un'emozione particolare perché il Milan è stato importante per me. Ora sono alla Juve, nella squadra che volevo da bambino. E' un avversario difficile, ma noi siamo la Juventus e giochiamo in casa".

Ci credete alla rimonta in campionato?

"Sicuramente l'obiettivo è vincere e accorciare. Ora recuperiamo le energie e andremo ad affrontare questa sfida".