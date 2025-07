Ufficiale Vis Pesaro, rinforzo a centrocampo: dallo Spezia arriva il giovane Franchetti Rosada

Nuovo rinforzo per la Vis Pesaro che ha comunicato di aver trovato l'accordo con lo Spezia per il prestito di Leonardo Franchetti Rosada, giovanissimo centrocampista classe 2007. Di seguito la nota ufficiale del club:

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive di Leonardo Franchetti Rosada.

Franchetti Rosada è un centrocampista di piede mancino che grazie alla sua versatilità si rende adatto a più ruoli. Inserimenti, dribbling e dinamicità fanno del calciatore classe 2007 un profilo interessante in costante crescita.

Prodotto del vivaio dello Spezia Calcio, Leonardo veste la maglia della sua città per la prima volta a 11 anni e scala le varie categorie fino ad accertare il suo valore con Under 17 e Primavera, dove dimostra anche un buon fiuto per il gol.

Benvenuto, Leonardo!