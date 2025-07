Ufficiale Virtus Entella, rinforzo in attacco: dal Sassuolo arriva il giovane Flavio Russo

Rinforzo in attacco per la Virtus Entella. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club di Chiavari ha annunciato l'acquisto, in prestito sal Sassuolo, di Flavio Russo, punta classe 2004. Di seguito la nota della Virtus Entella:

Flavio Russo è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante classe 2004 arriva a Chiavari dal Sassuolo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026.

Russo ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Catania, squadra della sua città, prima di trasferirsi al Sassuolo, dove è stato grande protagonista di un biennio fantastico con la maglia della Primavera. Flavio, infatti, è stato uno degli artefici dello storico scudetto vinto dalla formazione neroverde nella stagione 2023/2024, con 20 gol segnati in 31 presenze che gli sono valsi il titolo di capocannoniere.

Nella prima parte della scorsa stagione ha giocato in Serie B, sempre con il Sassuolo, segnando 2 gol in 12 partite, mentre da gennaio ha vestito la maglia del Cesena, con cui è sceso in campo 9 volte.

Benvenuto a Chiavari, Flavio!

Questo invece il comunicato del Sassuolo

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Flavio RUSSO alla Virtus Entella con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026.

La società augura a Flavio le migliori fortune umane e professionali.