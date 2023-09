Luis Alberto: "Mai detto alla Lazio di volermene andare al 100%. Io e Sarri molti simili"

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha raccontato in esclusiva per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, le voci che lo vedevano al Siviglia: "La verità sul Siviglia te la racconto. Tutti dicevano un sacco di cose: vuole andar via, vuole il Siviglia e tornare in Spagna, ma io non ho mai detto

alla società di volermene andare al 100%. Ho spiegato che avevo qualcosa in mano e che se era anche nel loro interesse sarei partito volentieri. Il Cadice è un discorso diverso, non è attuale, è la squadra del mio paese, sono le mie radici.

C’entrava per caso il rapporto con Sarri? Il nostro era un rapporto un po’ strano. La squadra stava giocando senza di me e, giustamente, io volevo il campo. Gli chiesi se potevo andare in prestito per sei mesi. Anche per prendermi un po’ di responsabilità, andar via mi avrebbe aiutato, avrebbe aiutato me e il Cadice. Io e lui sembriamo molto diversi? E invece siamo molto simili".