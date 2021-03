Luis Alberto prima dell'Udinese: "Oggi serve la partita perfetta, Lazio in ritardo di classifica"

vedi letture

Ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha presentato così la sfida Udinese-Lazio: "Sappiamo che oggi è difficile, abbiamo visto all’andata che loro sanno giocare. L'Udinese è una squadra fisica, serve la partita perfetta per vincere. Siamo in ritardo in classifica, oggi contano solo i tre punti. Siamo con la testa solo sulla vittoria. Dobbiamo avvicinarci alla zona Champions, fare bene e poi con meno partite e più giorni sarà meglio per le energie della squadra".