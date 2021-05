Lukaku: "All'Inter ho realizzato un sogno. Possiamo vincere ancora. Anche in Champions"

"Giocare nell'Inter è sempre stato un sogno e l'ho realizzato". Romelu Lukaku non nasconde l'emozione parlando del titolo appena conquistato con i nerazzurri sulle colonne del Corriere della Sera: "Ora sono qui con l'allenatore più forte e anche lui è veramente contento perché qui si trova bene. Abbiamo tutto per aprire un ciclo". Le voci di mercato, non lo disturbano più: "Non gli do importanza. Sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose. Possiamo vincere e crescere ancora". Infine una battuta sulla Champions: "L'anno prossimo dobbiamo superare il girone. Poi tutto può succedere".