Lukaku e la scelta Chelsea: "Questo club vuole continuare a vincere. Ecco perché sono tornato"

Prima intervista di Romelu Lukaku dal suo ritorno al Chelsea. L'attaccante belga ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club. Sulla scelta del suo ritorno al Chelsea: "Non parlo delle ambizioni personali personali, ma di quelle del club. Ed è per questo che sono tornato. Il Chelsea vuole continuare a vincere, crescere e dominare in Inghilterra e in Europa. È qualcosa che volevo realmente e ora tocca a me aiutare la squadra".