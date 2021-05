Lukaku, molto più che un bomber: eguagliato Maicon come miglior assistman in Serie A

Non solo il gol, Romelu Lukaku contro la Roma ha fornito anche il suo undicesimo assist in questo campionato. Il centravanti belga ha così eguagliato Maicon (11 nel 2009/10) come migliore assistman dell’Inter in una singola stagione di Serie A, da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Generoso è dire poco.