Lutto nel mondo del calcio: è morto il classe 2004 Dodien. E' cresciuto nella Juventus

vedi letture

Lutto nel mondo del calcio e, in particolar modo, nel mondo Juventus. Oggi è venuto a mancare Bryan Dodien, una giovane promessa del settore giovanile bianconero. Classe 2004, a Dodien nel 2015 gli venne diagnosticato un cancro e questo lo costrinse ad abbandonare i campi per diverso tempo.

E' tornato poi in campo nel 2019, dopo esser guarito, ma oggi è arrivata la terribile notizia.

La redazione di TMW esprime le più sentite condoglianze a tutte le persone care e più vicine al giovane Bryan.