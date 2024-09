Maignan, niente di grave: contusione al ginocchio destro. Non arriverà uno svincolato

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: il portiere francese Mike Maignan, sostituito ieri a inizio ripresa a causa di un infortunio rimediato a seguito di un duro scontro con Tomori, ha rimediato solo un trauma contusivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno da valutare in vista del derby, ma è scongiurato il lungo infortunio e non sarà quindi necessario per la società tornare sul mercato degli svincolati per ingaggiare un nuovo portiere. Se Maignan non recupererà per la sfida contro l'Inter spazio all'estremo difensore classe 2005 Lorenzo Torriani, portiere che ieri ha fatto il suo esordio contro il Liverpool.

Ieri nel post-gara così Fonseca s'è espresso dopo Milan-Liverpool 1-3: "Mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare della squadra ed è quello che sto cercando di fare. Sapevo sarebbe stato difficile. Cambiare tanto è sempre difficile e non si sta rivelando facile, perché è un cambiamento molto grande. Sono forte come il primo giorno, sapendo che i risultati non sono quelli che vogliamo e che non abbiamo tempo. Ciò che mi ha portato qui è il mio modo di giocare ed è quello che continuerò a fare con questa squadra".

