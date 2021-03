Maldera: "A Manchester ho rivisto il primo Milan di Sacchi. Stasera in campo a mente libera"

L’ex rossonero Andrea Maldera, ora assistente tecnico di Shevchenko nella nazionale ucraina, ospite di Milan Tv ha parlato della sfida di questa sera contro il Manchester United in Europa League: “Partiamo dall’1-1 dell’andata, un risultato che deve dare molto coraggio per questa sfida nonostante la formazione sia molto forzata a causa delle tante assenze. Soprattutto c’è meno scelta nei cambi e questo può condizionare la gara contro una squadra che nei singoli oggi è superiore ai rossoneri. Il Milan deve fare molta pressione nella loro metà campo per avere buone possibilità di fare una prestazione positiva, se invece si pensa troppo al risultato rischiamo di andare in difficoltà. Credo che Pioli abbia istruito la squadra a scendere in campo con la testa libera per aggredire l’avversario fin dall’inizio come se dovesse vincere per 3-0, non dobbiamo essere schiavi del risultato dell'andata. Poi se loro alla fine saranno più bravi ci congratuleremo con loro, ma non dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti. - conclude Maldera tornando sulla gara d’andata - Il Milan è andato a Manchester United, contro la seconda di Premier League, per proporre gioco, aggredendo alto e cercando di avere in mano il pallino della gara. Un po' come faceva il Milan di Sacchi le prime volte che si affacciava a Madrid per esempio. Poi il risultato può arrivare o meno, ma questa idea di gioco va portata avanti e difesa per il bene del progetto rossonero”.