Mancini e il carattere della sua Italia: "Non solo i più esperti. Anche Jorginho e Barella"

Nel corso della docu-serie Sogno Azzurro su Rai 1, ha parlato anche il ct Roberto Mancini, ammettendo che il carattere non manchi nella rosa a sua disposizione: "Ho trovato tanti giocatori con personalità, nonostante tutti pensassero che avrei faticato a metterne undici in campo. Non solo Bonucci e Chiellini, anche Jorginho e Barella per esempio hanno personalità. Se sanno cosa fare hai più facilità a tenerti in contatto".