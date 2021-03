Mancini su Inter-Parma 2008: "Feci entrare Zlatan per sbloccarla. Ora lui spinge per il Milan"

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, in vista di Parma-Inter è tornato al 2008, quando una doppietta di Zlatan Ibrahimovic all’ultima giornata diede lo Scudetto ai nerazzurri, allenati proprio dal Mancio: “Loro dovevano fare punti per salvarsi, noi per evitare il sorpasso della Roma, che a Catania andò in vantaggio subito. Ricordo una partita durissima, al di là del fatto che stavamo già meritando la vittoria, per sbloccarla è dovuto entrare Zlatan che segnò due gol bellissimi. Zlatan tiferà Parma stasera? È normale, lui è un grande professionista e ora spinge per il Milan”. E sull’esonero di qualche giorno dopo: “Tutto prima o poi finisce”.