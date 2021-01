Mandragora torna dal 1' dopo l'infortunio: "Devo ancora trovare la condizione ideale"

Al termine della gara andata in scena nel pomeriggio contro il Napoli, il centrocampista bianconero Rolando Mandragora ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "C'è rammarico, abbiamo avuto diverse occasioni ed è un peccato non averle sfruttate per poi perdere la partita per un gol su rigore e un altro su punizione. Abbiamo concesso poco al Napoli e non meritavamo una sconfitta, però ora siamo qui a parlare di un risultato negativo e dobbiamo lavorare duro per uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una buona gara e siamo stati in partita fino alla fine, prendere un gol così fa male e vanifica tutto quello che è stato fatto nei 90 minuti precedenti. La mia condizione? Questa era la mia prima partita da titolare e devo ancora fare molti minuti che solo il campo può dare, quindi devo ancora trovare la condizione ideale. Ovviamente oggi avrei preferito un risultato migliore ma ora dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare punti già dalla prossima partita".