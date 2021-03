Marani: "Porto inferiore alla Juve, ma lo erano anche Lione e Ajax. Gara cruciale per Pirlo"

Dagli studi di Sky, il giornalista Matteo Marani ha detto la sua su Juventus-Porto di questa sera: “Io penso che la Juve debba stare serena e possa passare il turno, anche se non sempre l’ha fatto contro squadre inferiori negli ultimi anni. Il Porto è una buona squadra, ma inferiore ai bianconeri, ma lo stesso discorso vale per il Lione o anche per l’Ajax due anni fa. La Juve nelle prime otto d’Europa ci deve stare, mi aspetto una squadra propositiva, che giochi e abbia idee. Ci ha fatto vedere sprazzi di buon calcio, per esempio anche contro la Lazio. Credo possa fare una buona prova, cruciale anche per il percorso di Pirlo: penso sia normale valutare il suo percorso dalla Champions”.