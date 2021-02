Marani: "Roma buona in tutto ma senza eccellenze. Fonseca fa uno scatto di realismo"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha analizzato la situazione della Roma e di Paulo Fonseca a pochi minuti dalla gara contro la Juventus: “Ricordiamoci che l’anno scorso iniziava il dibattito su mandare Fonseca via, e quest’anno se n’è parlato di nuovo, secondo me ci è andato anche vicino. Però ha avuto ragione lui, oggi fa uno scatto di realismo con l’aggiunta di un giocatore a centrocampo. Nei big match la Roma ha sempre faticato nei contrasti, secondo me è una squadra medio-alta, buona in tutto ma senza eccellenze. Oggi è molto importante, è una prova di maturità, del resto aspettavamo questi big match per le verità, oggi inizia a emergere qualche verità”.