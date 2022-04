Marelli: "Contrasto Morata-Kyriakopoulos ruvido ma ormai non si fischiano più questi falli"

Presente negli studi di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi da moviola più importanti della sfida appena terminata tra Sassuolo e Juventus: "Manca un giallo per Alex Sandro mentre quello a Scamacca è eccessivo, perché l'attaccante non segna dopo il tocco con la mano. In occasione del gol del Sassuolo, il recupero di palla di Scamacca è regolare e quindi giusta la decisione dell'arbitro. Sul pari di Dybala, Morata recupera palla in modo più ruvido su Kyriakopoulos e affossa un po' l'avversario ma Maresca ha lasciato correre tutti questi contrasti, che ormai non vengono mai fischiati dagli arbitri. Giusto quindi convalidare la rete, la valutazione è soggettiva e non può essere cambiata dal VAR".