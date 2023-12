Marotta racconta l'addio di Skriniar all'Inter: "Ci furono divergenze. Ma noi siamo andati avanti bene"

Nel corso della sua intervista ai canali social di Cronache di spogliatoio e rilasciata ad alcuni bambini invitati al Suning Training Center, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche del tanto discusso addio di Milan Skriniar ai nerazzurri. La scorsa estate il difensore slovacco, dopo una lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto, ha lasciato l'Inter a parametro zero per trasferirsi al PSG. Questa la spiegazione di Marotta:

Skriniar non l'ha venduto perché credeva che rinnovasse?

"Ci sono state divergenze fra Skriniar e l'Inter e questo ha portato ad una rottura di quello che era il rapporto di amicizia che c'era. Quindi le strade si sono divise, lui è andato a Parigi e noi siamo andati avanti senza di lui, direi bene".