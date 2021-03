Massimo Mauro analizza CR7 alla Juve: "Per me non va tenuto. Meglio andare su Haaland"

L'ex bianconero Massimo Mauro ha analizzato il momento di Cristiano Ronaldo e della Juventus nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio 24'. "Secondo me Ronaldo questa estate non va tenuto - ha detto -. Credo sarebbe meglio andare su giocatori tipo Haaland perché più di prospettiva. Non so se dal punto di vista tecnico sia stato un bene o no per la Juve prendere il portoghese. La bravura degli altri 10 è capire come fare a mettere nelle condizioni Ronaldo di dare il 100%. Da parte sua, Ronaldo non è più capace di fare da solo, se poi la squadra non lo mette in condizioni di fare gol può fare poco. I grandi giocatori vengono criticati se nei momenti difficili non prendono per mano i compagni e fanno la differenza. Nelle partite col Porto, Ronaldo non ha fatto la differenza".