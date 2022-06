Matic alla Roma è una richiesta di Mourinho. Che vuole allenarlo per la terza volta in carriera

Juventus, Inter e Milan. A più riprese, nel corso degli anni Nemanja Matic è stato accostato all'Italia. Lo sbarco del centrocampista serbo in Serie A non si è però mai materializzato, almeno fino ad oggi. Le ultime sul suo futuro parlano di un addio annunciato al Manchester United per scadenza di contratto, ma pure di un inserimento forte della Roma di José Mourinho, ovvero il tecnico che lo volle a Old Trafford tanto che in settimana potrebbe arrivare la fumata bianca sull'intesa .

La carriera Red Devils di Matic

Dopo le ottime sensazioni negli anni del Benfica, fu il Chelsea a portarlo in Inghilterra. Su indicazione proprio di José Mourinho. Ovvero colui che nel 2017-2018 convinse lo United a sborsare 45 milioni di euro per strapparlo ai Blues. Quella in corso è la quinta stagione di Matic a Manchester, probabilmente non la migliore ma fatta comunque fin qui di 27 presenze e 2 assist. In generale, con i Red Devils, il classe '88 ha messo insieme 184 presenze con 4 gol e 9 assist. Un profilo di esperienza e qualità per il centrocampo, ovvero proprio ciò che lo Special One vorrebbe aggiungere alla sua rosa in ottica futura. Un profilo che, aggiungiamo, il tecnico portoghese acquisterebbe (seppur a zero, in questo caso) per la terza volta in carriera.