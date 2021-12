Matri: "Luis Alberto? Se ci fosse solo la fase di possesso, Sarri lo metterebbe sempre titolare"

"Credo che Sarri non abbia dubbi su Luis Alberto in fase di possesso palla". Su Dazn, Alessandro Matri commenta la prova di Luis Alberto, strepitoso da subentrante nel 3-1 della Lazio sul Genoa: "Se ci fosse solo quella lo metterebbe in campo sempre, credo che i dubbi siano soprattutto sulle altre fasi di gioco. Forse è questo che gli chiede di più, ma non penso che metta in discussione le qualità di Luis Alberto: è un giocatore con qualità uniche. Vuole dare un segnale anche a lui".