Mbappé è un Fenomeno, il Paris Saint Germain espugna l'Allianz Arena. Il Bayern cade 2-3

Il Paris Saint Germain ha un piede e mezzo in semifinale. Espugnata l'Allianz Arena grazie a Navas e Mbappé

LE FORMAZIONI - Il Bayern Monaco non ha Lewandowski, che non sarà presente nemmeno al ritorno, ma anche Gnabry, positivo al Coronavirus. Così Choupo-Moting è il vertice dei tre trequartisti, con Coman, Sané e Muller. Invece il PSG punta su Neymar e Mbappé come attaccanti, ma con Draxler nei tre dietro.

SUBITO BELLEZZA - I bavaresi incominciano forti, cambiando fronte di gioco con Lucas Hernandez che affonda sulla sinistra, arrivando a impegnare Keylor Navas. Il costaricense non può star tranquillo, visto che sull'angolo successivo Choupo-Moting, nelle vesti dell'ex con il dente avvelenato, va a colpire di testa in mezzo ai centrali del PSG, incrociando però solamente la traversa. Al terzo minuto Mbappé riesce a fare ciò che non è successo nella scorsa finale: staffetta quattro per cento dei francesi, Neymar ispira l'attaccante che fa fare una brutta figura a Neuer, decisamente goffo nell'intervento: uno a zero per il PSG.

NAVAS CHIUDE LA PORTA - Il Byern cerca di alzare la marea, rischiando anche qualcosina nei contropiedi dove Mbappé può scatenare la propria velocità. Draxler farebbe 2-0, ma il fuorigioco di Mbappé è davvero millimetrico. Passata la nottata, Goretzka prova a mettere il mantello di Superman che, però, rimane sulle spalle di Keylor Navas che compie un miracolo. Bene anche un minuto dopo su Pavard che prova da posizione defilata senza sorprendere il portiere.

SBANDATE DIFENSIVE - Il Bayern Monaco non sembra nel momento migliore della sua stagione, tanto che alla mezz'ora va sotto per la seconda volta. Neymar inventa per Marquinhos, dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo, con il brasiliano che si fa beffe della retroguardia tedesca e con il piattone insacca all'angolino dove Neuer non può arrivare. Difficile dare per morto il Bayern, perché nel giro palla la sfera finisce a Pavard che telecomanda un cross sulla testa di Choupo-Moting. Zuccata dell'attaccante, ex di giornata, e firma sull'1-2 con cui si chiude il primo tempo.

IL FENOMENO - Il Bayern Monaco sembra trovare in più di un'occasione la chiave per fare male, pervenendo al pareggio su un calcio di punizione di Kimmich ben girato da Muller sul secondo palo. Gol bello per il tedesco e sensazione che l'inerzia sia oramai dalla parte del Bayern, ma Mbappé risale in cattedra. Dopo un contropiede veloce, ingaggiato il duello con Boateng, prova due volte il tiro e poi incrocia perfettamente sul primo palo, in controtempo per Neuer: 2-3. Sul finire della partita Navas para praticamente tutto, conservando una vittoria che pesa oro nell'economia del ritorno.

BAYERN MONACO-PARIS SAINT GERMAIN 2-3

Marcatori: Mbappé 3', Marquinhos 29', Choupo-Moting 37', Muller 60', Mbappé 68'.

Bayern Monaco (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Süle (dal 44' Boateng), Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka (dal 33' Davies); Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

PSG (4-2-3-1)

Keylor Navas; Dagba, Marquinhos (dal 31' Pereira), Kimpembe, Diallo (dal 46' Bakker); Gueye, Danilo; Di María (dal 70' Kean), Neymar (dal 90' Rafinha), Draxler; Mbappé.