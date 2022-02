McKennie e i consigli tattici della madre: "Mi manda sempre messaggi prima e dopo le gare"

vedi letture

E' un Weston McKennie a 360° gradi, quello che si racconta nell'intervista a DAZN. Tanti i temi toccati, non necessariamente di calcio giocato. Lo statunitense, tra le altre cose, si sofferma infatti anche sulla sua fan numero uno, ovvero la madre che non si sottrae neppure a qualche giudizio tecnico: "Le dico sempre 'Mamma tu non sai niente di calcio!' e lei mi risponde 'Sono stata in giro per i campi tanto quanto te!'. Ancora mi manda i messaggi prima e dopo le partite... 'Oggi sembri un po' pesante, devi essere più veloce, difendere meglio' oppure 'Hai giocato bene, bel gol, mi hai stupito'".