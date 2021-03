McKennie riscattato: i numeri del cowboy texano che hanno convinto la Juve

Weston McKennie ha convinto la Juventus. Non da oggi, ma è di pochi minuti fa il comunicato ufficiale dei bianconeri che hanno riscattato dallo Schalke 04 il centrocampista statunitense. Una conferma inevitabile, visto l’impatto del classe ’98 sugli equilibri bianconeri: con cinque gol siglati finora, McKennie è (insieme a Kulusevski) il quarto miglior realizzatore della squadra di Pirlo. Meglio di lui, solo giocatori decisamente più offensivi come Ronaldo, Morata e Chiesa. Due gli assist mentre a referto, su un totale di 1.746 minuti giocati. Arrivato in sordina, il texano ha conquistato rapidamente il tecnico bianconero, diventando il dodicesimo uomo più utilizzato in stagione. E un titolare fisso, anche nel cuore dei tifosi.

Il miglior incursore della Serie A? La Juve, di sicuro, non ne aveva uno così ficcante dai tempi del miglior Khedira. In assoluto, McKennie è il primo centrocampista della Serie A per tocchi di palla nell’area avversaria: 3,59 in media a gara. Nonché il terzo per xG: 0,27 a partita, meglio di lui solo Kessie e Veretout, entrambi rigoristi nelle rispettive squadre. Merito anche della pericolosità aerea: con 0,81 tiri di testa a partita in media, è il primo del campionato anche sotto questo profilo.