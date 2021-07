Mercato al via, tra Rimini e Milano con l'Inter protagonista

vedi letture

Apre i battenti il calciomercato, ma solo i crismi dell’ufficialità danno il via ad una kermesse che in realtà ha già da diverso tempo preso il via con trattative in serie che anche nelle ultime ore hanno subito delle evoluzioni interessanti. In primo luogo per quanto riguarda l’Inter: i nerazzurri hanno ultimato le pratiche per la cessione di Hakimi al Psg ed il suo agente Alejandro Camano ha lasciato Milano per fare ritorno a Madrid. Per Lautaro Martinez la volontà è quella di proseguire in nerazzurro e di intavolare una nuova trattativa per il rinnovo. Sul fronte entrate, oltre ai nomi emersi nelle ultime ore, resta valida come alternativa la pista legata al Chelsea con Zappacosta protagonista. Si vedrà più avanti. Chi invece una sterzata la vuole dare da subito è la Roma, il soggiorno milanese di Tiago Pinto si porta dietro la volontà di chiudere per Xhaka e di cedere Pau Lopez all’Olympique Marsiglia per fare cassa il prima possibile e procedere con le altre trattative in entrata. Sul fronte Rimini, è caldo l’asse che coinvolge il Sassuolo: con la Juventus per la possibile cessione di Locatelli e con l’Inter per operazioni legate a giovani come Esposito che potrebbero consentire ai nerazzurri di far registrare un buon incasso nell’immediato senza perdere di vista il controllo dei giocatori coinvolti.