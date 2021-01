Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, FRIEDKIN VUOLE REGALARE GOMEZ A FONSECA. MILAN, AVANTI TUTTA SU TOMORI. TORINO, ZAZA RIFIUTA IL RITORNO IN LIGA. CAGLIARI, ACCORDO COL BRESCIA PER SABELLI. ROMA, CELIK L'OBIETTIVO PER RINFORZARE LA FASCIA. BOLOGNA, ACCORDO CON SANABRIA. ORA MANCA QUELLO CON I BETIS SIVIGLIA. TORINO, PISTA INGLESE PER ADOPO.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra l'Atalanta e la Roma con i dirigenti giallorossi che proveranno a regalare a Fonseca il Papu Gomez, esubero di lusso della Dea in cerca di una nuova avventura dopo la rottura insanabile con Gasperini.

Confermata l'accelerata sul fronte Tomori per quanto riguarda la difesa del Milan, con i rossoneri che anche ieri hanno portato avanti fitti contatti con i Blues per arrivare a un punto d'intesa. Al momento la distanza è soprattutto sul costo del prestito oneroso, con Elliott che offre un milione e gli inglesi che ne chiedono 3. Sul riscatto si parla di 30 milioni di euro, cifra che sottolinea il valore del calciatore. Il tema verrà approfondito all'inizio della prossima settimana, in un clima di ottimismo per il buon esito della trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Dopo aver ceduto Meité, il Torino continua a lavorare sulle uscite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, c'è un canale aperto con il Crotone (passando per la Sampdoria, proprietaria del cartellino) per Federico Bonazzoli. Altro attaccante che potrebbe andar via è Simone Zaza, che però ha rifiutato una proposta del Levante e dunque il ritorno in Liga.

Dopo aver sistemato il centrocampo con Duncan, il Cagliari si concentra sulla fascia destra di difesa, dove a Di Francesco manca un'alternativa a Zappa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i sardi l'hanno individuata in Stefano Sabelli, in scadenza col Brescia (e appetito anche dall'Empoli). L'accordo con le Rondinelle sostanzialmente c'è, manca invece l'intesa economica col giocatore.

Zeki Celik è l'obiettivo che si è prefissato la Roma per rafforzare la fascia destra di Fonseca. Il Lille chiede 15 milioni di euro ma gli intermediari dell'operazione sono convinti che il prezzo possa scendere fino a 10 milioni, cifra ritenuta giusta da parte dei giallorossi per chiudere l'operazione in prestito oneroso della durata di 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate, ma facili, condizioni. A riportarlo è Il Tempo.

L’attaccante Antonio Sanabria avrebbe detto sì al Bologna. Lo riferisce Il Resto del Carlino spiegando che il club felsineo ha messo sul piatto per il giocatore, in caso di riscatto, un contratto triennale da 700mila euro a stagione. Ora però bisogna trovare l’accordo con il Betis Siviglia sul prezzo del cartellino: gli spagnoli infatti chiedono sei milioni di euro, mentre il Bologna, visto che il giocatore andrà in scadenza nel 2022, vorrebbero scendere a 3-4 milioni.

Alla ricerca di spazio, il centrocampista classe 2000 del Torino Michel Adopo durante questo mercato di gennaio potrebbe andare a giocarsi una chance all'estero, in prestito. E, secondo La Gazzetta dello Sport, al club granata è arrivata una proposta dall'Inghilterra. Il Portsmouth, club che milita in League One, ha richiesto il giovane mediano a titolo temporaneo. Vedremo se l'operazione si completerà positivamente.

FENERBAHCE, ACCORDO CON OSAYI-SAMUEL PER QUATTRO ANNI. ARSENAL, OZIL VERSO LA RISOLUZIONE. BAYERN MONACO, DAJAKU IN PRESTITO ALL'UNION BERLINO. PRIMA AVVENTURA IN PANCHINA PER GAGO.

Il Fenerbahce ha reso noto tramite il proprio profilo Twitter, l'acquisto di Bright Osayi-Samuel dal QPR con un contratto quadriennale che però avrà inizio dalla prossima estate. Il giocatore resterà in Inghilterra fino al termine della stagione fino all'approdo in Turchia previsto per il prossimo luglio.

Secondo quanto riportato da The Athletic in Inghilterra, Mesut Ozil avrebbe trovato un accordo con l'Arsenal per la risoluzione anticipata del proprio contratto. Il calciatore, nel weekend, dovrebbe volare in Turchia per firmare con il Fenerbahce.

L'FC Union Berlin ha ingaggiato Leon Dajaku, 19 anni, in prestito dal Bayern Monaco con opzione di acquisto. Dajaku è passato dall'accademia del VfB Stoccarda alla squadra di riserva del Bayern ed è stato un giocatore chiave quando ha concluso la scorsa stagione in testa alla terza divisione tedesca. L'attaccante ha esordito nella prima squadra del Bayern Monaco la scorsa stagione e ha festeggiato di far parte della prima squadra dell'Hansi Flick. In 14 partite di questa stagione nella 3.Liga per gli U23 del Bayern, ha segnato tre gol.

Inizia l'avventura da allenatore di Fernando Gago. L'ex centrocampista stella del calcio argentino e del Boca Juniors, in Italia anche con la maglia della Roma, è il nuovo direttore tecnico del Club Atletico Aldosivi. Il Tiburon lo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali.