Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, INCONTRO CON GLI AGENTI DI LAUTARO. POSSIBILE SCAMBIO ERIKSEN-TORREIRA. NAPOLI, MILIK AD UN PASSO DALL'OM. ROMA, FLORENZI VERSO IL RISCATTO DAL PSG. FIORENTINA, KOKORIN NOME CALDO PER L'ATTACCO. LAZIO, SOKRATIS POSSIBILE SOSTITUTO DI LUIZ FELIPE. HELLAS, STURARO E LASAGNA GLI OBIETTIVI

INTER

Nella giornata di oggi l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha fatto visita all'Inter all'interno della sede nerazzurra e all'uscita il procuratore ha affermato: "Si è trattato solo di una riunione che avevamo in programma e che non avevamo potuto fare per colpa del Covid. Se è felice all'Inter? Sì. Toglierete la clausola? Non ne abbiamo parlato per niente".

Spunta un nuovo nome per il centrocampo dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport salgono le quotazioni di Lucas Torreira. Il 24enne centrocampista uruguaiano, ex della Sampdoria, sta giocando poco con l’Atletico Madrid, dove è approdato in prestito dall’Arsenal a ottobre. Torreira vuole tornare protagonista. Potrebbe farlo con l’Inter che ha bisogno di un’alternativa a Brozovic. Tutto passa dalla cessione di Eriksen e qui le strate di Inter e Arsenal potrebbero incrociarsi, con i Gunners che potrebbero proporre uno scambio di prestiti tra Eriksen e Torreira.

NAPOLI

Arkadiusz Milik all'Olympique Marsiglia sembra ormai questione di ore. Le parti sono al lavoro per la risoluzione dei dettagli tecnici che dovrebbero portare il polacco in Francia, intanto va registrato l'accordo tra le parti sulla cifra del trasferimento: al club azzurro andranno 9 milioni più 4 di bonus con 20% della futura rivendita. L'ultima offerta dell'OM ha fatto crollare le ultime resistenze azzurre, ora il polacco dovrà trovare l'accordo con il Napoli per allungare il proprio accordo, visto che l'operazione si dovrebbe concludere in prestito con obbligo di riscatto, come già spiegato ieri. Una volta firmato il prolungamento con gli azzurri, per Milik si spalancheranno le porte della Ligue 1.

ROMA

Alessandro Florenzi ha convinto tutti, a Parigi. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a esercitare il diritto di riscatto (per 9 milioni di euro) previsto nell’accordo di prestito con la Roma. Il PSG ha tempo fino al termine della stagione, ma Leonardo avrebbe già fatto capire che si muoverà prima della deadline fissata con la Roma per completare il trasferimento a titolo definitivo.

LAZIO

Il responso del consulto che Luiz Felipe ha avuto in Germania ha evidenziato la necessità dell'operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia. Oltre a questa ipotesi, però, per il difensore della Lazio c'è anche la soluzione della terapia conservativa (in pratica, la cura dell'infortunio parallela alla gestione nelle partite). Così, in attesa della decisione del 23enne, sono due le scelte della Lazio nel caso si dovesse procedere con l'operazione: comprare un nuovo difensore o reintegrare Vavro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre al Genoa, anche la Lazio avrebbe messo nel mirino Sokratis Papastathopoulos, difensore che si è svincolato dall'Arsenal e che dunque potrà firmare subito con un altro club. I biancocelesti starebbero pensando al greco a causa dell'infortunio di Luiz Felipe che sembra più serio del previsto.

FIORENTINA

Tra mercato attuale e programmazione futura. La Fiorentina ha in programma un incontro a Milano con Gianluca Petrachi nei prossimi giorni, previsto un meeting con Rocco Commisso. L’ex direttore sportivo del Torino è uno dei candidati per la poltrona viola e l’incontro con Commisso potrebbe essere indicativo per il futuro. Il summit servirà a capire se ci saranno le condizioni per instaurare un rapporto professionale in vista della prossima stagione quando difficilmente Daniele Pradé verrà confermato. O se la Fiorentina dovrà ancora guardarsi intorno alla ricerca di un altro direttore sportivo.

La Fiorentina continua a trattare per Aleksander Kokorin con un affare che potrebbe chiudersi a 5 milioni di euro. Fonti vicine al club russo confermano la trattativa che va avanti, con il giocatore che dovrebbe guadagnare circa 1,7 milioni a stagione. Da Firenze non hanno ancora sciolto le riserve per la chiusura, ma il direttore sportivo Pradè spinge per accelerare e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche il via libera definitivo da parte di Commisso.

Il periodo non è dei migliori per Franck Ribery. Il francese ancora non è riuscito a trovare la continuità di rendimento, con i risultati della Fiorentina che non aiutano a rasserenare l'ambiente. Nel frattempo, intervistato da Sport Bild, l'ex Bayern Monaco ha parlato anche del proprio futuro: “Al momento penso solo alla Fiorentina, sono importante per la squadra. Però non escludo che finita l’avventura qui io possa tornare in Bundesliga. Non voglio escludere nulla. Giocare a porte chiuse non è stimolante. A me il pubblico manca molto".

SASSUOLO

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sportitalia dell'obiettivo della Juventus, Gianluca Scamacca. "E' richiesto da più società, non c'è solo la Juventus. Incontreremo la Juventus ma adesso non è così facile acquistare giocatori, l'aspetto economico è determinante, la crisi colpisce il calcio. Non si può pensare a fare troppo investimenti, vale per la Juve come per altre. Scamacca ha possibilità di andare anche in altre società anche straniere. Deve migliorarsi poi faremo le valutazioni, poi altrimenti faremo valutazioni a fine stagione ma potrebbe anche rientrare a giugno da noi".

HELLAS VERONA

Tutto confermato: l'Hellas Verona è a un passo dal definire l'arrivo di Stefano Sturaro dal Genoa. Il giocatore ha rotto gli ultimi indugi, affare in prestito con diritto di riscatto che sta per andare in porto. Il ds Tony D'Amico, insieme al presidente Maurizio Setti, stanno per regalare anche un colpo pesante in attacco a Ivan Juric: offerta da 10 con bonus per Kevin Lasagna dell'Udinese.

TORINO

Con l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Torino, il mercato granata entra nel vivo. In mezzo al campo l'obiettivo è Lukas Lerages, centrocampista in forza al Genoa che il tecnico conosce molto bene. È lui il profilo indicato dal nuovo tecnico granata alla dirigenza per andare oltre alla cessione di Meité al Milan: l'ingaggio è nei parametri (il danese guadagna 700 mila euro all'anno), l'eventuale operazione da definire, magari con una contropartita tecnica. Lo riporta La Stampa.

BENEVENTO

Benevento a caccia di una punta in questa sessione di mercato. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il club sannita non ha perso le speranze per Andrea Pinamonti, ma il ds Foggia valuta alternative. Su tutti Simone Zaza del Torino.

BARCELLONA, ACCELERATA PER ERIC GARCIA DEL MANCHESTER CITY. PREMIER LEAGUE, PAPASTATHOPOULOS RISOLVE IL CONTRATTO. BAYERN MONACO, OCCHI NELLA SERIE B INGLESE PER LA DIFESA

LIGA

Il Barcellona vorrebbe accelerare per Eric Garcia. Il difensore del Manchester City lascerà il club inglese a giugno, alla naturale scadenza del contratto e i catalani sarebbero disposti a prelevarlo anche subito, vista l'emergenza in difesa data dalle precarie condizioni di Umtiti e Piqué. Tuttavia la proposta del presidente ad interim Cales Tusquets ha trovato l'opposizione da parte di due candidati su tre a procedere. Per questo altri club possono approfittare della situazione, giocando d'anticipo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo uno di questi sarebbe il Paris Saint-Germain che nella scorsa stagione di mercato non ha acquistato difensori centrali, nonostante l'addio di Thiago Silva.

PREMIER LEAGUE

Sokratis Papastathopoulos non è più un giocatore dell'Arsenal. Il club londinese rende nota la risoluzione del contratto. Il difensore greco pertanto è libero di trattare con qualunque club. 32 anni, Sokratis era un giocatore dei gunners dall'estate del 2018. Tra le possibili destinazioni quello di un ritorno in Italia, precisamente al Genoa dove "Papa" ha giocato dal 2008 al 2010.

BUNDESLIGA

Si profila un mercato dal profilo basso per il Bayern Monaco la prossima estate. A fronte degli addii per scadenza contrattuale di due senatori del calibro di David Alaba e Jerome Boateng il club bavarese per rinnovare la sua retroguardia sta seguendo un nome ben lontano dai palcoscenici più importanti d’Europa. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il Bayern avrebbe avviato i contatto con il Reading, formazione della seconda serie inglese, per Omar Richards, 22enne terzino sinistro, anch’esso in scadenza di contratto.